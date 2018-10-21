الرفيق دخل الله: الاهتمام بالناحية السلوكية للرفاق الحزبيين في التعامل والخطاب

عقدت هيئة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام برئاسة الدكتور مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية للحزب رئيس المكتب اجتماعها بمبنى القيادة المركزية للحزب.

بداية أكد الرفيق دخل الله على دور الحزب في المجتمع من خلال الاهتمام بالناحية السلوكية للرفاق الحزبيين في التعامل والخطاب لأنها تعبر عن جوهر الحزب وتدخل في نطاق الجانب العملي للرفيق البعثي في تجسيد الجانب الفكري على الواقع مقتديا بسلوكيات وأفكار الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.

مما يعطي الدور الأكبر للإعداد للوصول بالرفاق البعثيين إلى المستوى الثقافي المطلوب لمواجهة متطلبات المرحلة.



كما قدم الرفيق دخل الله عرضا للوضع الميداني فيما يخص إدلب والمنطقة والشرقية وأيضا آخر التطورات والمستجدات على الساحة السياسية. كما أوضح أن الدفاع عن الوطن والوطنية بجوهرها العربي هو المعيار الأساس في العمل الحزبي.

كما بين الرفيق الدكتور دخل الله أنه بالرغم من الأزمة لم تتوقف الحركة الثقافية في المجتمع بل شهدت تواصلا وازدياد في الأنشطة سواء في الأعمال المسرحية والسينما ومعارض الكتاب مما يؤكد على حيوية الشعب السوري مشيدا بالتقدم الذي حققته أيضا وزارة الإعلام من خلال الرؤية البصرية الجديدة والتي تتوافق مع آخر التطورات البصرية العالمية في الحقل المرئي والتطور الحاصل في المحتوى الإعلامي.

وناقش المجتمعون طروحات واقتراحات الرفاق أعضاء المكاتب الفرعية ومدارس الإعداد والمشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل وسبل تذليلها وضرورة ربط آليات العمل في مدارس الإعداد الفرعية مع المدرسة المركزية للحصول على مخرجات فكرية أكثر جودة تنعكس على المتدربين.

حضر الاجتماع معاوني ومستشاري وزراء الثقافة والأوقاف والإعلام.