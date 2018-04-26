الركض.. سعادة زيادة وثقة بالنفس

خلصت دراسة بريطانية حديثة إلى أن ممارسة رياضة الركض بانتظام تجعل الناس أكثر سعادة وثقة بأنفسهم.

الباحثين أجروا مسحاً استقصائياً على 8 آلاف شخص من ممارسي رياضة الركض وتوصلوا إلى أن محبي هذه الرياضة يشعرون بسعادة بالغة لدى ممارسة الركض بشكل جماعي.

وأكد 89 بالمئة من المشاركين في المسح أن الركض بصورة منتظمة يشعرهم بالسعادة ويؤثر بصورة إيجابية في صحتهم العقلية ورشاقة أجسامهم.

وقال الباحثون في جامعة غلاسكو كيدونين الذين أشرفوا على هذه الدراسة: إنهم أجروا مقابلات مع 8157 شخصاً من ممارسي رياضة الركض مسجلين بصورة رسمية للركض في المتنزهات المحلية.

وفي الوقت نفسه توصلت دراسة بريطانية منفصلة نشرت في الدورية الأمريكية لعلم النفس إلى أن القيام بأي نشاط بدني يقلل من نسبة الإصابة بالاكتئاب.

وقام فريق دولي من الباحثين من بينهم خبراء من كلية كينغز كوليدج في لندن بتحليل بيانات 49 دراسة مختلفة تتضمن معلومات عن الاكتئاب والنشاط البدني وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن نحو ربع مليون شخص ممن لا يقومون بأي نشاطات بدنية تذكر كانوا معرضين للإصابة بالاكتئاب وأن أولئك الذين يمارسون التمارين الرياضية ويقومون بأنشطة بدنية متنوعة كانوا أقل إصابة بالاكتئاب.