الروبوت “صوفيا” نجمة غلاف مجلة “موضة”!

ستزين الروبوت “صوفيا” غلاف مجلة أسبوعية مختصة بالموضة احتفالاً بإطلاق الطبعة400 قريباً.

وأكد الناشرون أن الجلسة التصويرية سيتم تنفيذها بالكامل من قبل الآلات، وسوف تقوم الطائرات من دون طيار بوضع الماكياج والتصوير، وسيتم تزيين غلاف المجلة مع الروبوت ذات الذكاء الصناعي المتقدمة تدعى “صوفيا”، وكما ذكرت رئيسة تحرير الطبعة البريطانية سوزان رايلي، فإن المصمم في هذا الرقم يريد تذكير الناس بأن التقنيات الحديثة تمثل فرصة وتحدياً بالنسبة لنا.

وقالت رايلي، “إن اعتمادنا على التكنولوجيا يزداد، بل وتشكل تحدياً وخطوة لا تصدق تدل على قوة تكنولوجيا المعلومات (الذكاء الصناعي)، وكل المنشورات ينتقلون إلى الروبوتات”، من الطبيعي أن ننظر إلى المستقبل عندما نتطور”.