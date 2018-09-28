الروسية زاغيتوفا تحطم الرقم العالمي في التزحلق الفني على الجليد

حطمت البطلة الأولمبية الروسية ألينا زاغيتوفا الرقم العالمي في مسابقة البرنامج القصير في التزلج على الجليد خلال مشاركتها في بطولة “نيبلهورن” الألمانية.

وتمكنت الروسية صاحبة الـ 16 ربيعاً من إحراز المركز الأول في البرنامج القصير بـ 79.93 نقطة تليها في المركز الثاني البلجيكية لونا هيندريكس بـ 71.50 نقطة فيما كان المركز الثالث من نصيب اليابانية ماي ميهارا بـ 70.94 نقطة.

وفي آب الماضي ألغى الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد جميع الأرقام العالمية المسجلة قبل موسم 2018-2019 واعتبرها أرقاما تاريخية للذكرى بعد اعتماد طريقة جديدة لتقييم الأداء.

وزاغيتوفا هي صاحبة الرقم القياسي في الطريقة القديمة لتقييم الأداء وذلك حين توجت بالذهب الأولمبي عندما جمعت 82.92 نقطة في مسابقة البرنامج القصير في منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية العام الجاري.