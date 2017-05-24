الروسية فيسنينا تغادر بطولة ستراسبورغ للتنس

غادرت الروسية يلينا فيسنينا، منافسات بطولة ستراسبورغ الدولية للتنس، البالغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار، من الدور الأول.

وخرجت اللاعبة الروسية من البطولة مبكرا، إثر خسارتها أمام الإيطالية كاميلا غيورغي، بمجموعتين لواحدة، بواقع (1-6، 6-1 و6-1).

وودعت الدنماركية كارولين فوزنياكي بطولة ستراسبورغ من الدور الأول أيضا، بعد انسحابها من المواجهة التي جمعتها بالأمريكية شيلبي روجرز، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم الأخيرة (7-6 و1-0).

وتقدمت الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة الخامسة في البطولة، إلى الدور الثاني، بتغلبها على الأمريكية جنيفر برادي (6-4 و6-3)، كما تغلبت الصينية بينغ شواي على الفرنسية أليز كورنيه، بمجموعتين لواحدة (3-6، 7-5 و6-1).

وبلغت الدور الثاني كذلك، الأسترالية داريا جافريلوفا، بعد تجاوزها عقبة الأمريكية لويزا تشيريكو، بنتيجة (6-2 و6-3)، والتشيكية كريستينا بليسكوفا، التي تفوقت على السويسرية فيكتوريا جولوبيتش (6-2، 4-6 و7-5).