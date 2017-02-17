الروسية كاساتكينا تودع بطولة الدوحة

ودعت الروسية داريا كاساتكينا بطولة الدوحة للتنس البالغ مجموع جوائزها أكثر من 700 ألف دولار، من دور الثمانية، إثر خسارتها أمام البورتو ريكية مونيكا بويج، الجمعة 17 شباط.

ودخلت اللاعبة الروسية المصنفة 32 عالميا، سريعا في أجواء المباراة، لتحسم المجموعة الأولى لمصلحتها، بواقع (6-4)، إلا أن بويج، عادت بقوة في المجموعتين الثانية والثالثة، وفازت بهما، بواقع (7-5 و6-4)، منهية بذلك مشوار كساكينا في بطولة الدوحة.

وتلتقي اللاعبة البورتو ريكية في الدور نصف النهائي، مع الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق بين الدنماركية كارولين فوزنياكي والأمريكية لورين ديفيس.