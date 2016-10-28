الروسية كوزنيتسوفا الى نصف نهائي البطولة الختامية للتنس

تأهلت الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا إلى نصف نهائي البطولة الختامية للتنس التي تستضيفها سنغافورة، على الرغم من خسارتها أمام الإسبانية غاربين موغوروزا.

وخسرت اللاعبة الروسية مباراتها الأخيرة في المجموعة البيضاء أمام موغوروزا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة تفاصيلها: (6-3)، (0-6) و(1-6).

ولم تؤثر هذه النتيجة على مسار كوزنيتسوفا في البطولة، حيث ضمنت التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد تحقيقها لانتصارين في أول مواجهتين خاضتهما ضمن المجموعة البيضاء، أمام البولندية غنيشكا رادفانسكا والتشيكية كارولينا بليسكوفا.

وستواجه كوزنيتسوفا في الدور نصف النهائي للبطولة الختامية، السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا.