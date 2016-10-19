الروسية كوزنيتسوفا تبدأ بنجاح حملة الدفاع عن لقب الكرملين

استهلت الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا مشوار الدفاع عن لقب بطلة كأس الكرملين للتنس للسيدات، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليون و550 ألف دولار، بالفوز على الفرنسية أليز كورنيه.

وتغلبت اللاعبة الروسية، التي بدأت غمار البطولة من الدور الثاني مباشرة، على حساب منافستها الفرنسية بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (6-4) و(7-5) في المباراة التي جرت بينهما، يوم الأربعاء، 19 تشرين الأول.

وستواجه سفيتلانا كوزنيتسوفا، المصنفة ثامنة عالميا، في الدور ربع النهائي، الهنغارية تيميا بابوش، المصنفة 26 عالميا، التي تغلبت بدورها على الفرنسية الأخرى كريستينا ملادينوفيتش، بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما: (6-1) و(6-4).