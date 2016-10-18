الروسيين روبليف وميدفيديف إلى ربع نهائي كأس الكرملين

تأهل الزوجي الروسي المكون من آندريه روبليف ودانييل ميدفيديف إلى ربع نهائي بطولة كأس الكرملين للتنس، التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو في الفترة بين 15 و23 من الشهر الجاري.

وتغلب روبليف وميدفيديف على الثنائي الروسي الآخر، المكون من يفغيني دونسكوي وتيموراز غاباشفيلي، بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-2 و6-4، في اللقاء الذي جرى بينهما الاثنين 17 تشرين الأول، في الدور الثمن نهائي.

وسيواجه الثنائي الروسي في الدور المقبل، الزوجي المصنف في المركز الأول في هذه البطولة، والمكون من الإسبانيين بابلو كارينو بوستا ومارسيل غرانوليرس.