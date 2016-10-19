الروسي دونسكوي يبلغ ثاني أدوار كأس الكرملين

تأهل الروسي يفغيني دونسكوي الثلاثاء 18 تشرين الأول، إلى ثاني أدوار كأس الكرملين للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليون و550 ألف دولار.

وصعد اللاعب الروسي إلى الدور المقبل للبطولة بعد انسحاب مواطنه أصلان كاراتسيف الصاعد من التصفيات، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم دونسكوي بنتيجة (6-3) و(5-1).

وسيواجه دانسكوي المصنف الثاني في هذه البطولة في الدور الثاني، الإسباني ألبيرتو راموس الذي أعفي من خوض منافسات الدور الأول.

هذا وتأهل إلى الدور الثاني لبطولة الكرملين كذلك، الإسباني الآخر بابلو كارينو بوستا، بعد تجاوزه عقبة النمساوي يورغن ميلزر بمجموعتين لواحدة، بواقع:(3-6)، (6-3) و(7-6).

يذكر أن بطولة كأس الكرملين للتنس تستضيفها العاصمة الروسية موسكو، في الفترة الممتدة بين 15 و23 من الشهر الجاري.