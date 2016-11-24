الروسي كارياكين في طريقه للتتويج ببطولة العالم للشطرنج

انتهت الجولة التاسعة من المباراة النهائية لبطولة العالم للشطرنج، بالتعادل بين حامل اللقب النرويجي ماغنوس كارلسن ومتحديه الروسي سيرغي كارياكين، الأربعاء 23 تشرين الثاني.

ولعب كارياكين بالقطع البيضاء في الجولة التاسعة، التي استمرت لست ساعات، وانتهت بلا غالب ولا مغلوب.

وتشير النتيجة الإجمالية بعد إجراء تسع جولات من أصل 12 من المباراة النهائية لبطولة العالم للشطرنج، إلى تقدم كارياكين على كارلسن، بطل العالم الحالي بنتيجة (4:5).

وكان البطل الروسي قد كسر سلسلة التعادلات التي سادت في الجولات السبع السابقة، بتغلبه في الجولة الثامنة على منافسه النرويجي.

وتجري مساء الخميس 24 تشرين الثاني، الجولة العاشرة بين البطلين.

يذكر أن بطولة العالم للشطرنج، انطلقت في مدينة نيويورك الأمريكية بإجراء الجولة الأولى من المباراة النهائية يوم 11 تشرين الثاني، بين كارلسن وكارياكين، وتستمر المنافسة بين البطلين حتى 30 تشرين الثاني الجاري.