الرومانية هاليب تحلق بصدارة تصنيف نجمات التنس

تستمر الرومانية سيمونا هاليب، بتربعها على عرش تصنيف لاعبات التنس المحترفات، الصادر اليوم الإثنين، على حساب الدنماركية كارولين فوزنياكي والإسبانية جاربيني موجوروزا.

ولم تغادر هاليب، الصدارة رغم توديعها لبطولة شتوتغارت من الدور ربع النهائي.

وحافظت التشيكية كارلوينا بليسكوفا، على احتلالها للمركز السادس عالميا، في حين ارتقت وصيفة البطلة، الأمريكية كوكو فاندفيجه، 3 مراكز، لتحل في المرتبة الـ 13 عالميا.

وفيما يلي ترتيب أول 10 مراكز في التصنيف:

1- الرومانية سيمونا هاليب.

2- الدنماركية كارولين فوزنياكي.

3- الإسبانية جاربيني موجوروزا.

4- الأوكرانية إلينا سفيتولينا.

5- اللاتفية يلينا أوستابينكو.

6- التشيكية كارولينا بليسكوفا.

7- الفرنسية كارولين جارسيا.

8- الأمريكية فينوس ويليامز.

9- الأمريكية سلون ستيفنز.

10- التشيكية بترا كفيتوفا.