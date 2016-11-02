«الريشة الذهبية» في روسيا تمنح الكاتب والمترجم زين الدين جائزتين أدبيتين

منحت لجنة المسابقة الأدبية الدولية في روسيا المعروفة باسم “جائزة الريشة الذهبية” جائزتين أدبيتين لعام 2016 إلى الكاتب والمترجم السوري ثائر زين الدين.

وقررت لجنة التحكيم منح دبلوم شرف مع ميدالية الكاتب الروسي ليف تولستوي الذهبية “لقاء التربية والتعليم والتنوير” إلى الأديب زين الدين تقديرا للمستوى الفني الرفيع لترجماته لأعمال الكلاسيكيين الروس إلى اللغة العربية كما حصل أيضا على دبلوم شكسبير مع ميدالية ذهبية لقاء الترجمة والمثابرة في العمل على المستوى الفني الرفيع لترجماته لأعمال الفنانين الكلاسيكيين الروس إلى اللغة العربية وتسلمت السفارة السورية في موسكو الجائزتين في حفل أقيم في دار الأدباء المركزية.

وقال السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد في كلمة له بهذه المناسبة “إن الجائزتين إضافة إلى قيمتهما الأدبية تمثلان تجسيدا للروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين سورية وروسيا التي لا تقتصر على مواجهة التحديات الحالية بل تعكس أيضا علاقة متجذرة تجد أسسها في الروابط الثقافية المتينة عبر أجيال عديدة” .

وأضاف السفير حداد “إن الأديب زين الدين نجح عبر ترجماته في نقل مشاعر ووجدان الثقافة الروسية عبر عشرات الترجمات لروايات وأشعار الخالدين كدوستويفسكي وبريوسوف وتسفيتايفا وبولغاكوف وغيرهم”.

وكانت الأديبة الروسية سفيتلانا سافيتسكايا مديرة فعاليات الريشة الذهبية لروسيا أشادت في كلمتها التي سبقت تقديم الجائزتين بأعمال الأديب زين الدين وبأهمية هذا الحدث باعتبار أنها المرة الأولى التي يتم فيها تقديم هذه الجوائز لأديب سوري في تاريخ المسابقة كما نوهت بتطور العلاقات السورية الروسية وأهمية هذه العلاقات على مختلف الأصعدة.

شارك في مسابقة العام الحالل نحو20 ألف مرشح من 72 بلدا في العالم وكان الأديب زين الدين العربي الوحيد بين الفائزين.

يذكر أن مسابقة “الريشة الذهبية” تجري برعاية رابطة الجمعيات الأدبية في روسيا ويكمن هدفها في التعريف على الكتاب الموهوبين الذين يضعون أعمالهم باللغة الروسية واسترعاء الاهتمام العام إلى إبداعهم وتجري هذه المسابقة سنويا ويتم توجيه دعوة إلى الفائزين لحضور حفل استلام الجوائز والميداليات.

3030ويتنافس للفوز في المسابقة الأدبية شعراء وكتاب من روسيا والدول الأجنبية في حقول الشعر والنثر والقصة والأعمال الأدبية الفنية والفكاهية ورسوم الأطفال كما تجري المسابقة في مجالات الإيكولوجية وحماية الطبيعة بحبكة أدبية وكذلك الأعمال التلفزيونية والصحفية باللغة الروسية ويشرف رئيس اللجنة التنظيمية للمسابقة على اختيار الحكام الذين لا يجب أن يقل عددهم عن ثلاثة حكام من الأدباء والاختصاصيين المعروفين في كل من مجالات المسابقة.

ولا تقتصر مسابقة “الريشة الذهبية” لروسيا على كونها إحدى أكثر المسابقات شهرة بل وحظيت أيضا بالاعتراف بأنها المسابقة الأهم بين الكتاب الناطقين بالروسية في العالم حيث تم للمرة الأولى في تاريخ الأدب الروسي العريق تخصيص جوائز أدبية في العالم المعاصر تمنح إلى الأدباء المبدعين باللغة الروسية والمتمسكين بأفضل التقاليد الأدبية الروسية.