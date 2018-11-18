الزراعة تقدر إنتاج سورية من زيت الزيتون ب 115 ألف طن و678 ألف طن زيتون

قدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إنتاج سورية من زيت الزيتون لهذا العام بـ 115 ألف طن ومن الزيتون أكثر من 678 ألف طن.

وبين مدير الإنتاج النباتي بالوزارة المهندس عبد المعين قضماني أنه بسبب المعاومة كان إنتاج المنطقة الساحلية محدودا في حين وصل إنتاج حلب إلى 284497 طنا وقدر إنتاج إدلب بـ 130 ألف طن بينما بلغ إنتاج ريف دمشق 30750 طنا والسويداء 8668 طنا ودرعا 23 ألف طن وحمص 81189 طنا وحماة 60 ألف طن والقنيطرة 1730 طنا وطرطوس 30178 طنا واللاذقية 16240 طنا والرقة 12083 طنا بينما لم يكن الإنتاج كبيرا في الحسكة حيث بلغ 358 طنا وفي دير الزور 20 طنا فقط.

يذكر أن الموسم الحالي كان موسم معاومة خاصة في محافظات حماة وحمص وطرطوس واللاذقية.