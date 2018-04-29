الزراعة توافق على تخصيص مشروع استثماري لطحن الحجر البازلتي في صلخد

وافقت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على تخصيص مجلس مدينة صلخد في السويداء بعقار من أملاك الدولة على مساحة 36 دونما لإقامة مشروع استثماري لطحن وتكسير الحجر البازلتي بكلفة 307 ملايين ليرة، يجري تمويلها من وزارة الإدارة المحلية.

وأشار رئيس مجلس المدينة باسل الشومري إلى أن المشروع الذي يبدأ العمل على تنفيذه قريبا يسهم في تحقيق ريوع مالية ذاتية للمجلس تنعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين وتأمين مادة الحصى والرمل الأسود للقطاعين العام والخاص بأسعار مناسبة، إضافة إلى استصلاح الأراضي المجاورة لموقع المشروع لإزالة الصخور البازلتية واستثمارها.

وتقع مدينة صلخد على بعد نحو 32 كم من مدينة السويداء وتبلغ مساحة مخططها التنظيمي نحو 900 هكتار.