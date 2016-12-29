الزعيم كيم يونغ أون يستبدل أعياد الميلاد عيد ميلاد جدّته!!

دعا زعيم كوريا الديمقراطية كيم يونغ أون الأقلية المسيحية في بلده لتحويل احتفالات عيد الميلاد إلى احتفال بعيد ميلاد جدته جونغ سوك وليس بعيد ميلاد المسيح.

وكانت جدة الزعيم واسمها جونغ سوك ناشطة شيوعية وانخرطت في العصابات المناهضة لليابان، وهي زوجة دكتاتور كوريا الشمالية الأول، كيم إيل سونغ، ووالدة الزعيم السابق كيم جونغ إيل وتعرف بـ”الأم المقدسة للثورة” في البلاد.

وتعود الكوريون الشماليون على تكريمها من خلال زيارة قبرها منذ وفاتها الغامضة عام 1949.