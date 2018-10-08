الساحر مبابي يقود باريس سان جيرمان لفوز كبير

فاز باريس سان جيرمان على أولمبيك ليون بخماسية نظيفة ليصبح أول فريق في التاريخ يفوز بأول تسع مباريات في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ورفع باريس سان جيرمان حصيلته من الأهداف إلى 32 ليوسع الفارق إلى ثماني نقاط في الصدارة.

وأحرز كيليان مبابي الفائز بكأس العالم أربعة أهداف في 14 دقيقة بالشوط الثاني بعد أن سجل نيمار من ركلة جزاء ليمنح باريس سان جيرمان التقدم في الدقيقة التاسعة.

واستمر موسم موناكو السيء بهزيمته 2-1 على أرضه أمام ستاد رين ليصبح وصيف بطل الموسم الماضي في المركز 18 بين 20 فريقا برصيد ست نقاط فيما ارتقى أولمبيك مرسيليا إلى المركز الثالث برصيد 16 نقطة بفوزه 2-0 على كاين بفضل هدفين في الشوط الأول عن طريق كوستاس ميتروجلو وفلوريان توفين.