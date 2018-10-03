الساحل يعتلي صدارة الترتيب

صدارة الترتيب العام اعتلاها فريق الساحل الوافد الجديد إلى الدوري الممتاز لكرة القدم بعد حصوله على العلامة الكاملة في الجولتين الأولى والثانية برصيد 6 نقاط متساويا مع فريق تشرين بالنقاط والأهداف.

واستطاع الساحل التغلب على الكرامة في الجولة الأولى بهدف مقابل لا شيء سجله محمد جشمان على الملعب البلدي في طرطوس وفاز على الوحدة بالنتيجة نفسها على ملعب تشرين بدمشق بتوقيع اللاعب عبد القادر غريب ويتحضر للجولة الثالثة عندما يلتقي تشرين على ملعب الصالة الرياضية في طرطوس.

وكشف رئيس النادي عماد سليمان أن فريق الساحل يملك ما لا يملكه غيره من الاندية الكبيرة من الروح المعنوية الكبيرة والإرادة الصلبة لتحقيق حلم جماهير كرة القدم في محافظة طرطوس مشيرا الى ان النادي فقير من الناحية المادية ولكنه غني بالمحبة والتعاون بين الكوادر الفنية واللاعبين والإدارة، وتابع سليمان إن الفريق ومنذ صعوده إلى الدوري الممتاز يتدرب بأقل مقومات اللعبة فملعب طرطوس البلدي وملعب الصالة الرياضية غير صالحين فنيا لإقامة المباريات لافتا إلى أنه بعد الفوزين في الجولتين الأولى والثانية من الدوري أصبح هناك حافز للفعاليات الاقتصادية للتقرب من النادي بغية دعمه لمتابعة المسيرة الايجابية للفريق.

وأكد رئيس النادي أن طموح الفريق كان تثبيت الأقدام في الدوري الممتاز ولكن الآن ارتفع سقف الطموح للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى في الترتيب العام ونحن قادرون على ذلك بتضافر جهود جميع اللاعبين والمدربين والإداريين.

بدوره مدرب الفريق فراس معسعس أوضح أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الماهرين الذين يملكون الحس بالمسوءولية وبعدم التفريط بأي نقطة في الدوري لأنهم يتابعون ما أنجزوه في دوري الدرجة الأولى من تألق ونجومية لافتا الى ان هناك انسجاما كبيرا بين خطوط الفريق الثلاثة في الدفاع والوسط والهجوم.

وأشار معسعس إلى أنه يتعامل مع كل مباراة في الدوري على أساس أنها مباراة نهائية ويقوم بدراسة كل فريق على حدة ويضع الخطة المناسبة لخوض المباراة أمامه فيكون التركيز تارة على الناحية الدفاعية للحد من خطورة مهاجمي الفريق المنافس وتارة في الهجمات المرتدة وأحيانا في التكثيف الهجومي موءكدا نجاح فريقه حتى الآن في الظفر بنقاط الجولتين الأولى والثانية وتصدر الترتيب الأمر الذي يشكل حافزا كبيرا لتحقيق انتصارات جديدة رغم ان الدوري يحتاج إلى نفس طويل وتكتيك خاص.