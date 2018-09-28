الساحل يُفجر المفاجأة ويهزم الوحدة

فجّر الساحل الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما هزم الوحدة الدمشقي على ملعبه وبين جماهيره بهدف وحيد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري السوري.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد عبد القادر الغريب، من تسديدة بعيدة سكنت شباك الحارس خالد إبراهيم الذي تعرض للطرد في الدقائق الأخيرة، ليدخل إبراهيم العالمة ويحل محله.

وقدّم الساحل مباراة كبيرة، قلب بها كل التوقعات التي رجحت فوز الوحدة المتخم بالنجوم الذي لعب دون تركيز، وظهرت خطوطه متباعدة.

وخذل الوحدة جماهيره للمرة الثانية، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام الشرطة، ليظل بدون رصيد من النقاط، فيما رفع الساحل رصيده إلى 6 نقاط، بعد الفوز على الكرامة في اللقاء الأول.