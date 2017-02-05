السالم .. أضرار الصقيع أصابت الزراعات “المحمية” غير المدفأة فقط

بين محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم أن الاضرار التى أصابت زراعات البيوت البلاستيكية فى المحافظة خلال أيام الصقيع الماضية اقتصرت على البيوت المحمية غير المدفأة من قبل أصحابها فقط.

وبين المحافظ فى تصريح له اليوم أنه فيما يتعلق بزراعة البندورة بلغ عدد البيوت البلاستيكية المستثمرة فى مدينة اللاذقية /530/ تضرر منها /160/ وفى القرداحة /345/ تضرر منها /30/ وفى جبلة /8378/ تضرر منها / 1697/0 وفى زراعة الفاصولياء والكوسا وزراعات أخرى بلغ عدد البيوت البلاستيكية المستثمرة فى مدينة اللاذقية /672/ تضرر منها /65/ وفى القرداحة /3/ تضرر منها /3/ وفى جبلة /693/ تضرر منهم /221/ وبالنسبة لمحصول الخيار بلغ عدد البيوت المستثمرة فى مدينة اللاذقية / 1745/ تضرر منها /1745/ وفى القرداحة /25/ تضرر منهم /25/ وفى جبلة /345 / تضرر منهم /249/0

ولفت المحافظ الى انه تم تشكيل /9/ لجان فنية لحصر الاضرار على مستوى المحافظة وتشكيل فريق عمل من المعنيين فى مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين وصندوق التخفيف من اثار الجفاف والكوارث بهدف المتابعة اليومية مع شركة كهرباء اللاذقية لتأمين وصول التيار الكهربائى الى مناطق انتشار زراعات البيوت البلاستيكية على امتداد المحافظة وذلك نتيجة موجة الصقيع التى سادت المحافظة خلال الايام القليلة الماضية.