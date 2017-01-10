السالم: الانتهاء من جرد المخالفات في المنطقة الصناعية بزمن محدد

دعا محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أمس المعنيين بالمنطقة الصناعية إلى الانتهاء من جرد كل المخالفات وفق جدول زمني محدد لاستكمال أعمال البناء بحلول الشهر القادم.

وخلال اجتماعه بلجنة جرد المخالفات في المنطقة الصناعية ورؤساء الدوائر في المنطقة طالب المحافظ بإعداد كشوف تقديرية للبنى التحتية من طرق وكهرباء وصرف صحي ليتم رصد الاعتماد اللازم لتأهيلها بشكل كامل، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون بحق المخالفين ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات بعد تحديد الفترة التي تمت بها.

وأشار إلى ضرورة تأمين كوادر مؤهلة لصالح المنطقة الصناعية من الدوائر الخدمية وتقسيم المنطقة إلى مربعات من أجل أغراض النظافة وتوفير الخدمات التي من شأنها تحقيق إيرادات بأقرب وقت ممكن.

بدوره بين مدير المناطق الصناعية والحرفية في المحافظة المهندس محمد علي عقب الاجتماع أن العدد الإجمالي للمقاسم في المنطقة الصناعية يبلغ 3012 مقسما موزعة على صناعات غذائية ونسيجية وخشبية وكيميائية وغيرها، موضحا أن المخالفات داخل المنطقة الصناعية تضمنت تجاوزات على الوجائب ووجود مظلات وزيادة في الارتفاع.

وأشار علي إلى أن عدد الشاغلين في المنطقة الصناعية يبلغ 1800 منشأة تمارس عملها بمختلف الصناعات مبينا أن المحولة الكهربائية المخصصة للمنطقة الصناعية جاهزة للتركيب.

ورأى أن المنطقة الصناعية ستحقق بعد استكمال بناها التحتية وانطلاقها بالشكل الأمثل قفزة نوعية في حجم الاستثمارات لأنها ستحفز المستثمرين على زيادة استثماراتهم فيها ما سينعكس إيجابا على إيرادات المحافظة ويسهم في تنميتها اقتصاديا.