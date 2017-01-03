السالم: تكثيف الجهود لتسويق الحمضيات ووضع برامج عمل مدروسة لذلك

دعا محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم الإدارات المعنية بتسويق محصول الحمضيات ولجان التسويق المشكلة لهذا الهدف إلى وضع برامج عمل مدروسة وناجعة والتنسيق مع اتحاد الفلاحين، بما يؤدي إلى تقديم الخدمة الأفضل للمزارعين الذين يشكل هذا المنتج عماد معيشتهم الرئيسي.

وخلال اجتماع في مبنى اتحاد الفلاحين ضم عددا من المديرين ولجان تسويق الحمضيات ورؤساء الروابط الفلاحية أكد المحافظ ضرورة أن تكون المؤسسات المعنية شريكا فاعلا بعملية التسويق وتخفيف العبء عن المزارعين وانتهاج العدالة في عملية استجرار المحصول منهم في كل منطقة وقرية وألا تنحصر فقط في منطقة أو في عدد من المستفيدين أو السماسرة الذين يتاجرون بأرزاق الفلاحين.

وطلب السالم توسيع عدد مراكز استلام المحصول اذا استدعى الأمر ذلك خدمة لعملية التسويق وزيادة كمياتها بما يصب في مصلحة المنتجين، معربا عن استعداد المحافظة لتقديم كل ما من شأنه تسهيل عملية تسويق الحمضيات والإسراع بها توخيا لأي أحوال جوية قد تلحق الضرر بالمحصول، داعيا المصارف الزراعية إلى توفير الأسمدة للفلاحين وفق حاجة كل مزارع ووفق الكمية التي يطلبها حتى لو كانت بضعة كيلوغرامات لأن الأمر كله سيخدم الزراعة وزيادة الإنتاج.