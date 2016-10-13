السالم يبحث مع الأم فاديا اللحام إقامة مركز اجتماعي في سقوبين باللاذقية

بحث محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم خلال لقائه أمس رئيسة دير مار يعقوب المقطع الأم فاديا اللحام والوفد المرافق لها، آلية تنفيذ المركز الاجتماعي الذي ينوي الدير إقامته في منطقة سقوبين وأهميته في تخديم المناطق المجاورة “سنجوان وجب حسن وبسنادا وبوقا” نظرا لوجود أعداد كبيرة من المهجرين والمتضررين جراء الاعتداءات الإرهابية.

وأعرب المحافظ عن الاستعداد لتقديم كل التسهيلات والمساعدة لإنجاز المركز الاجتماعي بسرعة وتحقيق المنفعة المرجوة منه.

بدورها أوضحت اللحام أن دير مار يعقوب أبرم اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للاجئين من أجل إحداث مركز اجتماعي في منطقة سقوبين، بهدف مساعدة الأهالي لتنمية قدراتهم الإنتاجية عبر إقامة دورات ومشاريع إنمائية تتخللها منح مالية لمن له مشروع فردي أو عائلي يحقق له الاكتفاء الذاتي، منوهة بدعم المحافظة للمشروع في منطقة سقوبين وما حولها لوجود عدد كبير من المتضررين من الأزمة فيها سواء من اللاذقية أو من المحافظات الأخرى.

ولفتت اللحام إلى أن المركز يعتبر نواة سنعمل على توسيعها بالتفاعل مع أبناء المنطقة لإنتاج حس ينمي الشعور بالمسؤولية التي تحث على الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

يشار إلى أن دير مار يعقوب المقطع في بلدة قارة بريف دمشق قدم سلسلة من المساعدات لعدد من المحافظات منذ بداية الأزمة ومنها مشفيان متنقلان في حمص ودرعا وسيارات إسعاف وقافلة مساعدات إغاثية إلى محافظة حلب.