السالم يحمّل المدير مسؤولية أي خلل في مؤسسته ولو ثبت عدم علاقته بها

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أنه لا غطاء على أي مدير أيا كان يثبت تقاعسه وتقصيره في أداء المسؤولية الإدارية الموكلة إليه، وأنه لن يتم الاكتفاء بالإعفاء لدى الكشف عن مخالفة، وإنما الإحالة إلى التحقيق كإجراء قانوني لمعالجة وتصويب الخلل الحاصل.

وشدد السالم خلال لقائه والرفيق الدكتور محمد شريتح أمين فرع الحزب في اللاذقية مع إدارات المؤسسات والمديريات والشركات في المحافظة، أن مدير المؤسسة مسؤول مسؤولية كاملة ومباشرة عن أية حالة خلل وفساد في مؤسسته في أية حلقة من حلقات ومفاصل مؤسسته، لأن وجود الخلل يعني تقصير وتقاعس وإهمال المدير وتوعّد المحافظ أي متقاعس في خدمة أسر الشهداء مهما كان موقعه الإداري بمحاسبة شديدة ويتحمّل مسؤولية عرقلة أمورهم، داعيا إلى تقديم أقصى ما يمكن تقديمه من خدمات لأسر الشهداء ولو كان على حساب تجاوز النصوص الإدارية في بعض الحالات وضرورة فتح أبواب الإدارات أمام عامة المواطنين وخصوصا أسر الشهداء والاستماع إليهم والتجاوب مع ما يطرحون لأن ذلك أقل ما يمكن تقديمه لهم وفاء لما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن.

وأكد المحافظ أن مكافحة الفساد ومنع الهدر وضغط النفقات وخدمة الريف والحفاظ على الأملاك العامة وترشيد الموارد مسؤوليات ملقاة على عاتق الإدارات ومن غير المسموح مطلقا التهاون بها تحت طائلة المحاسبة الشديدة، وأوعز إلى مديري المؤسسات بفتح أبوابهم أمام الصحافة والإعلام وموافاتها بتوضيح عن كل ما يطرحه الإعلاميون العاملون في الإعلام الوطني بكل شفافية لأنه ليس هناك ما يمكن حجبه عن الإعلام.

ونبّه المحافظ بعدم تأجيل أية معاملة أو الطلب من المواطن مراجعة المديرية ليوم آخر بل البت في موضوعه بالسرعة القصوى ودون تأجيل لعمد تحميله أعباء التنقل جهدا ووقتا وتكلفة، مطالبا باتخاذ أشد الإجراءات لمنع التعدي على الأملاك العامة بكل أشكالها واصفا هذه الأملاك بالخط الأحمر، وضرورة الضرب بيد من حديد على كل مخالف وعابث بهذه الأملاك ومحاسبة الموظف المتسبب أولا ومعه المخالف وبما يكفل صون هذه الأملاك وتوظيفها بشكل صحيح يعود بالنفع على الخزينة العامة وبما يحول دون تشويه هذه المواقع.

كما أوضح المحافظ أن المشروعات الحيوية الضرورية كالمحلّق الشرقي بجبلة ومشروعات مياه الشرب والسدات المائية والأبنية المدرسية والاتصالات وغيرها كلها موضع متابعة ودراسة لتنفيذها وفق برامجها الموضوعة، وأوعز إلى المديرين بموافاته خلال أسبوع بعدد السيارات في مؤسساتهم وواقع تخصيصها ليصار فورا إلى الاكتفاء بالضروري للعمل وخدمة الصالح العام منعا للهدر ولسحبها ممن غير مستحق لها وظيفيا.

من جهته بين شريتح أن المؤسسات داعم أساسي ورئيسي لصمود الوطن وأن الارتقاء بالأداء الإداري والإنتاجي والخدمي، يسهم في تعزيز هذا الصمود وفي تقديم الخدمات للمواطن ورعاية أسر الشهداء وجرحى الجيش وهذه مسؤولية وطنية كبيرة.

البعث ميديا- اللاذقية: مروان حويجة