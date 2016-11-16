السامبا تواصل انتصاراتها في تصفيات المونديال

واصل المنتخب البرازيلي لكرة القدم انتصاراته في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، بعد فوزه الأربعاء 16 تشرين الثاني، على مضيفه بيرو بهدفين مقابل لا شيء.

وأحرز النجم الصاعد غابرييل خيسوس الهدف الأول لمنتخب “السامبا” في الدقيقة (59)، قبل أن يضيف ريناتو أوغوستو الهدف الثاني، لتحافظ البرازيل بذلك على صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 27 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الأوروغواي صاحبة المركز الثاني، التي تعرضت لهزيمة قاسية أمام تشيلي (3-1)، لترتقي الأخيرة إلى المركز الرابع برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن الإكوادور صاحبة المركز الثالث.