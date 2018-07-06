السامبا والفشل الرابع على التوالي

أنهى منتخب بلجيكا أحلام المنتخب البرازيلي بالظفر بلقب كأس العالم بكرة القدم وانتزع منه بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة التي تستضيفها روسيا حاليا بفوزه المثير عليه بنتيجة 2-1 مساء اليوم على ملعب “قازان آرينا” في دور الثمانية.

تفاصيل اللقاء

الشوط الأول

وبدأت المباراة التي كانت في غاية الإثارة والندية بإيقاع سريع بعد فرصة للمنتخب البلجيكي بتسديدة من هازارد اصطدمت في الأقدام ولكن المنتخب البرازيلي أهدر بدوره فرصة قريبة بكرة عرضية ردها القائم ثم عرضية آخرى أهدرها باولينهو.

وفي الدقيقة 13 نجح منتخب بلجيكا في التقدم بهدف المدافع فيرناندينو في مرماه من كرة عرضية تحولت داخل الشباك البرازيلية.

بعد الهدف سنحت للبرازيليين عدة فرص لم يستفيدوا منها إلى أن تمكن كيفين دي بروين من إضافة الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا في الدقيقة 32 بتسديدة صاروخية سكنت الشباك.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني بمحاولات هجومية برازيلية للعودة بالنتيجة مع اعتماد المنتخب البلجيكي على الدفاع المركز والهجمات المرتدة الخطرة.

واستمر الوضع على ما هو عليه حتى الدقيقة 76 التي نجح فيها البرازيليون بتقليص الفارق عن طريق ريناتو البديل بضربة رأس وسط غفلة دفاعية بلجيكية.

وأضاع فيرمينو كرة خطيرة للبرازيل فوق العارضة .

اتبعه كوتينيو بإهدار فرصة آخرى محققة بتسديده الكرة بعيداً عن القائم لينتهي اللقاء بتأهل بلجيكا لنصف نهائي المونديال للمرة الثانية بعد مونديال 1986.

يذكر أن المنتخب الفرنسي تأهل يوم أمس إلى المربع الذهبي بفوزه على المنتخب الأورغوياني بهدفين مقابل لاشيء.