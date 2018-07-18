السباحة كحيلة: طموحي تحقيق إنجازات مهمة تخولني الانضمام للمنتخب

تميزت تيماء كحيلة برياضة السباحة رغم قصر الفترة التدريبية التي قضتها في مدارس تعليم السباحة الصيفية بمدينة الأسد الرياضية في اللاذقية وحصدت العديد من الميداليات الذهبية وتسعى لتحقيق إنجازات مهمة تخولها الانضمام للمنتخب الوطني.

تقول كحيلة 11 عاما: “إن حبها لرياضة السباحة كان دافعاً لها للانتساب إلى تعلم مبادئ وأصول هذه الرياضة عام2017 بإشراف المدرب محمد زيدان” مشيرة إلى أنها أحرزت في أول مشاركة لها العام الماضي أربع ميداليات ذهبية اثنتان منها في بطولة المدارس بمسابقتي 50 متر ظهر و50 متر حرة واثنتان في بطولة المحافظة بمسابقتي 50 متر حرة و100 متر حرة، وأضافت أنها حققت مع فريق شبلات اللاذقية المركز الأول بمسابقة 4 ضرب 50 تتابع في بطولة الجمهورية التي جرت في هذا العام موضحة أنها تواصل تدريباتها بالمسبح الأولمبي بمدينة الأسد الرياضية بشكل منتظم ومكثف ووفق برنامج تدريبي استعداداً للمشاركة في البطولات القادمة وتحقيق إنجازات مهمة تكون بوابة للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني وتمثيل سورية في البطولات الخارجية ورفع علمها بالمحافل العربية والدولية.