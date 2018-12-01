السباعي في جولة تفقدية لجرحى أبطال الجيش في حمص

بهدف الاطلاع على الأوضاع الصحية والاجتماعية لجرحى بواسل الجيش العربي السوي في محافظة حمص، ومعرفة همومهم ومطالبهم، قام كل من الرفاق عمار السباعي عضو القيادة المركزية رئيس المكتب الاقتصادي المركزي والرفيق عمر حورية أمين فرع حمص لحزب البعث بجولة تفقدية أكدا من خلالها أنه سيتم العمل على تذليل العقبات التي تعترضهم.

كما استمعوا إلى الجرحى وذويهم ووقفوا على أهم القضايا التي تهمهم للعمل على تذليل العقبات التي تعترضهم.

وأكد الرفيق السباعي على أنه علينا جميعاً واجب وطني يتجسد بخدمة جرحانا الأبطال وخدمة عائلاتهم لنقدم لهم كل ما نستطيع حتى نفيهم حتى لو جزءاً صغيراً من حقوقهم، منوهاً إلى أنه سنقدم كل ما بوسعنا لهم فهم في قلوبنا دائماً وعقولنا وموضع إهتمامنا ، مشيراً إلى انه تكمن أهمية زيارتنا لجرحانا الأبطال في منازلهم لنستمد منهم القوة والإصرار والعزيمة ولنتبارك بهم فهؤلاء هم صناع النصر، لافتاً إلى أن الجيش العربي السوري أعطى للعالم أجمع أنموذجاً يحتذى في التضحية والبطولة وأن الإنجازات الكبيرة التي تحققت على كامل مساحة الوطن ما كانت لتتحقق لولا الدماء التي بذلها شهداؤنا الأبرار فداء لعزة الوطن وكرامته.

بدوره أكد الرفيق حورية على عظمة تضحيات الجرحى الأبطال في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة لتحقيق النصر المؤزر، منوهاً إلى حرص القيادة على التواصل المستمر مع الجرحى ومتابعة أوضاعهم الصحية وتوفير حاجاتهم العلاجية والدوائية.

وقد أكد الجرحى الأبطال على أن تضحياتهم في سبيل الوطن واجب وحق له على أبنائه البررة رافعين أسمى آيات الشكر لسيد الوطن ورمز عزته وكبريائه وانتصاره القائد الحكيم بشار حافظ الاسد.