السبت المقبل.. ملتقى “جوقات سورية” ينطلق بدار الأسد للثقافة

ينطلق يوم السبت المقبل ملتقى “جوقات سورية” الذي تقيمه الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون بمشاركة جوقات وكورالات من دمشق والمحافظات ويستمر لغاية ال2 من آذار المقبل.

وأكد مدير عام هيئة دار الأسد جوان قره جولي في مؤتمر صحفي عقد في مبنى الهيئة للإعلان عن الملتقى أنه مع بداية عام 2017 توجهت الدار نحو استقبال الفعاليات والنشاطات الثقافية النوعية في جميع المجالات الثقافية حيث ستشهد خلال الأشهر المقبلة حفلات متنوعة ومنها ملتقى “جوقات سورية” الذي يضم عددا من الجوقات والكورالات في دمشق والمحافظات.

وأشار قره جولي إلى أن الدار ستستضيف حفلات من دول عربية وفرقا هندية وأسبوعا ثقافيا صينيا، إضافة إلى المهرجانات الموسيقية معربا عن أمله في أن يصبح ملتقى الجوقات تظاهرة سنوية تضم جميع الجوقات والكورالات من المدن السورية.

من جهته بين المشرف العام للملتقى المايسترو ميساك باغبودريان قائد الفرقة السميفونية الوطنية السورية أهمية الكورال في عالم الموسيقى لما يحمله من تنوع وتعايش اجتماعي وإنساني بين أعضاء الكورال وما يتضمنه من اختلاف وتعدد في الأصوات بين أصوات الرجال والنساء بطبقاته العالية والمنخفضة ليكون المخرج النهائي موسيقا منسجمة.

وقال المايسترو باغبودريان: إن دار الأسد ستكون مع انطلاق الملتقى عبارة عن خلية نحل باعتبار أن كل يوم ستكون هناك لكل جوقة وكورال أمسية موسيقية إضافة إلى ورشات عمل تخصصية هدفها صقل التجربة الفنية للكورالات المشاركة في حين ستكون في ختام الملتقى حفلة تحييها جميع الجوقات المشاركة لتغني للوطن.

وأكد المايسترو باغبودريان أن الملتقى هو موسيقي ثقافي والأهم أنه اجتماعي ووطني موضحا أن العام الحالي سيقتصر على 5 كورالات وجوقات من المحافظات و4 كورالات من دمشق على أمل أن يضم في العام المقبل الجوقات الموجودة في جميع المدن والمحافظات.

وتبدأ فعاليات الملتقى مع جوقة مدارس أبناء وبنات الشهداء بقيادة علاء يوسف وجوقة وزارة التربية بقيادة الياس الزيات عند الساعة الثالثة عصرا على مسرح الأوبرا فيما يستضيف مسرح الدراما يوم الأحد عند الساعة السادسة مساء كورال الحجرة التابع للمعهد العالي للموسيقى بقيادة ميساك باغبودريان وجوقة قوس قزح بقيادة حسام الدين بريمو.

أما جوقة الفرح بقيادة الدكتور حبيب سليمان ستحيي أمسيتها الموسيقية يوم الاثنين المقبل عند الساعة السادسة مساء على مسرح الأوبرا، إضافة إلى جوقة مار أفرام السريان البطريركية بقيادة شادي اميل سروة ويوم الثلاثاء سيكون الجمهور مع موعد مع كورال ارجوان من طرطوس بقيادة بشر عيسى وكورال مشتى الحلو بقيادة حميد حماتي عند الساعة السادسة مساء على مسرح الدراما.

وتستضيف الدار جوقة كنيسة أم الزنار من حمص بقيادة اسكندر يشوع وجوقة حنين من صافيتا بقيادة عمر زنكوان يوم الأربعاء عند الساعة السادسة مساء على مسرح الدراما في حين سيكون ختام الملتقى يوم الخميس مع كورال زفارتنوس من حلب بقيادة كايانيه سيمونيان إضافة الى حفل تحييه جميع جوقات الكبار المشاركة في الملتقى وذلك عند الساعة السادسة مساء على مسرح الأوبرا.