السترات الصفراء تدعو لـ “إسقاط ماكرون”

أعلنت حركة “السترات الصفراء” التي قادت الاحتجاجات الواسعة في فرنسا ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنها ستنظم في 8 من الشهر الحالي “تحركها الاحتجاجي الرابع” ضد غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والضرائب داعية المتضامنين معها للخروج إلى الشارع لـ “إسقاط ماكرون”.

وذكرت وسائل إعلام أن حركة “السترات الصفراء” نشرت اليوم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدوينة دعت فيها المحتجين إلى الخروج للشوارع لـ “إسقاط” الرئيس الفرنسي وجاء نداء الحملة الرابعة للاحتجاجات تحت عنوان “ماكرون.. إرحل”.

وكان المحتجون بالعاصمة الفرنسية رفعوا شعارات مناهضة لماكرون تطالبه بالاستقالة من منصبه وبثت وسائل إعلام فرنسية بينها قناة “لاشين إنفو” مقاطع فيديو هتف فيها المحتجون بعبارة “إرحل.. إرحل” غير بعيد عن الرئيس الفرنسي أثناء وصوله برفقة عدد من المسؤولين إلى منطقة “كليبر” لتفقد قوات آمنه التي قمعت المحتجين.

إلى ذلك قالت الرئاسة الفرنسية في بيان نقلته رويترز إن ماكرون طلب من وزير الداخلية بعد اجتماعه مع عدد من الوزراء اليوم “تهيئة قوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات في المستقبل كما طلب من رئيس الوزراء إجراء محادثات مع زعماء الأحزاب السياسية وممثلي المحتجين”.

من جهته أشار مصدر بالرئاسة الفرنسية إلى إن فكرة فرض حالة الطوارئ في البلاد “لم تكن محل بحث”.

وكان بنجامين جريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أعلن في وقت سابق اليوم أن الحكومة “ستدرس فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار مشاهد بعض أسوأ الاضطرابات التي شهدتها فرنسا منذ أكثر من عشر سنوات” داعيا المحتجين السلميين إلى التفاوض.

وأصيب 133 شخصا واعتقل 412 آخرون خلال الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس أمس والتي واجهتها الشرطة الفرنسية بالقمع وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ومدافع المياه بينما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 75 ألف شخص شاركوا في التظاهرات المناهضة لسياسات ماكرون وإجراءاته الأخيرة بما فيها زيادة الضرائب وأسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.