الستي يضرب بالسداسية..ويعزز صدارته بالبريمر ليغ

استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه ساوثهامبتون 6-1، مساء اليوم الأحد، على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الـ11.

وأحرز أهداف مانشستر سيتي كل من لاعب ساوثهامبتون ويسلي هويت بالخطأ في مرماه (الدقيقة 6)، وسيرجيو أجويرو (الدقيقة 12) ودافيد سيلفا (الدقيقة 18) ورحيم سترلينج (الدقيقة 45+2 و67)، وليروي ساني (90+1)، فيما سجّل داني إنجر هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 30.

وبهذه النتيجة، يتصدّر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 29 نقطة، متفوّقا على ليفربول بفارق نقطتين، أما ساوثهامبتون فتوقّف رصيده عند 7 نقاط ليظل في المركز الـ16.