السجاد الالى بالتقسيط للعاملين بالدولة بالسويداء

أعلن فرع الموءسسة العامة الاستهلاكية بالسويداء عن فتح باب البيع بالتقسيط للعاملين فى الموءسسات والدوائر الرسمية بالمحافظة مع توافر مادة السجاد الالى فى مختلف الصالات التابعة له، وأوضح مدير الفرع بسام مظلومة أنه بامكان العاملين بصفة دائمة شراء السجاد الالى بالتقسيط من صالات فرع الموءسسة بسقف يصل الى /90/ الف ليرة وبمدة تقسيط تبلغ /18/ شهرا.

ولفت مظلومة الى توافر تشكيلة جيدة من مختلف المواد الغذائيةوالكهربائية والمنظفات والقرطاسية فى صالات الموءسسة وبأسعار منافسة.اضافة الى الاستمرار بمعرض تسوق المستلزمات المدرسية فى مجمع المزرعةالاستهلاكى بمدينة السويداء