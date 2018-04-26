السجن لـ15 صحفياً تركياً معارض لنظام أردوغان

أصدر القضاء التابع لنظام رجب طيب أردوغان، أحكاماً بسجن 15 صحفياً تركياً في صحيفة جمهورييت المعارضة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تؤكد مضي هذا النظام بانتهاك الحريات الأساسية وخاصة حرية التعبير والصحافة.

صحيفة جمهوريت أفادت بأن محكمة تركية قضت بسجن 15 من العاملين لديها، تحت ذرائع عديدة، منها اتهامات المحاولة الانقلابية ضد نظام أردوغان، التي شهدتها تركيا في الـ 15 من تموز عام 2016.

وأوضحت الصحيفة بأن المحكمة أصدرت حكما بسجن رئيس تحريرها مراد صابونجو سبعة أعوام ونصف، والصحفي الاستقصائي أحمد سيك، ومدير الصحيفة اكين اتالاي الذي لا يزال موقوفا احتياطياً بالعقوبة ذاتها، كذلك قضت المحكمة على نحو منفصل باستمرار محاكمة رئيس تحرير الصحيفة السابق جان دوندار.

الصحيفة نددت بالأحكام، وقالت بعناوين رئيسة على موقعها مخاطبة سلطات النظام وسجاني عامليها.. “ستشعرون بالعار أمام التاريخ”.

وأشارت إلى أن الاتهامات ملفقة لصحفييها، مؤكدة أن محاكمتهم سياسة تهدف إلى إسكات الصحافة المستقلة في تركيا.

أحد محامي الدفاع، فكرت ايلكيز، سخر خلال مرافعته من الاتهامات الموجهة للصحافيين، قائلا “في هذه القضية يتهم صحافيون بأنهم مارسوا الصحافة”، مبينا عدم وجود أدلة على الاتهامات المسوقة ضدهم.