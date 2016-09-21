السجن لمدة عام وغرامة مليون ليرة عقوبة الاتجار بالخبز

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أن عقوبة من يقوم بالاتجار بمادة الخبز التمويني وبيعه بغرض تحويله إلى مادة علفية بطريقة غير شرعية هي الحبس مدة عام وغرامة مالية مقدارها مليون ليرة.

و طالب عناصر حماية المستهلك بالمحافظات بتشديد الرقابة على المخابز التموينية الآلية والاحتياطية والخاصة وضبط حالات الاتجار بالخبز التمويني.

ومن المعروف أن عمليات تهريب الطحين والاتجار بمادة الخبز تشكل أولوية لدى الوزارة وتمثل بالوقت نفسه تحدياً واختباراً لقدراتها لكون المادة مدعومة من الدولة وتلامس حاجة المواطن الغذائية المباشرة واليومية.