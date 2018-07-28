السعودية هيفاء المنصور تجري لقاء مع «يديعوت» الإسرائيلية

أعلنت المخرجة السعودية هيفاء المنصور أنها لاتستبعد التعامل مع سينمائيين من الكيان الصهيوني في المستقبل ضمن القنوات الرسمية التي يسمح بها النظام السعودي.

وقالت المنصور في مقابلة خاصة مع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن “الممثلين السعوديين والإسرائيليين الذين شاركوا في مهرجان كان السينمائي الأخير والذي أقيم في أيار الماضي قاموا بتبادل الزيارات لكل من الجناح السعودي والإسرائيلي في المعرض المقام على هامش المهرجان”.

وأشارت المنصور إلى أن ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان “يحاول إعادة بوصلة النظام السعودي نحو التوجه الليبرالي والاقتراب من المجتمع الدولي وخاصة التطبيع مع إسرائيل”.

وتتصاعد وتيرة الخطوات التطبيعية بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والنظام السعودي حيث تحدث ولي عهد النظام السعودي في لقاء مع مجلة ذي أتلانتيك الأميركية في نيسان الماضي عن وجود “مصالح مشتركة” بين نظامه وكيان العدو الإسرائيلي إضافة إلى الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية ومسؤولون من كيان الاحتلال أن ابن سلمان زار على رأس وفد سعودي كيان الاحتلال الإسرائيلي سرا في أيلول الماضي بينما تؤكد العديد من المصادر أن الاتصالات بين كيان الاحتلال وممالك ومشيخات الخليج وفي مقدمتها السعودية “أعمق مما يذاع عنه في الصحافة وأنها قديمة جدا”.