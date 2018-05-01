السفارة الروسية: إزالة العلم من فوق القنصلية في«سياتل» انتهاك للقانون الدولي

أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة أن إزالة العلم من فوق مبنى القنصلية الروسية في مدينة سياتل الأمريكية هو انتهاك للقانون الدولي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن السفارة قولها في بيان اليوم “أن السلطات الأمريكية أزالت العلم الروسي من فوق مبنى مقر القنصلية العامة في سياتل” مشيرة إلى أن هذه الإجراءات غير القانونية لا يمكن اعتبارها إلا كإساءة لرموز الدولة الروسية ومثال آخر على الانتهاك الجسيم من قبل واشنطن الرسمية لمعايير القانون الدولي.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أكدت أمس الأول أن موسكو تعمل على تحريك دعاوى قضائية ضد واشنطن بسبب مصادرتها للممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.