السفارة الروسية: بريطانيا تضلل الرأي العام والعالمي

اعتبرت السفارة الروسية في لندن تصريحات وزارة الخارجية البريطانية حول الهجمات الالكترونية المزعومة من قبل روسيا بأنها “تضليل جسيم للرأي العام البريطاني والعالمي”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم السفارة قوله اليوم إن بيان الخارجية البريطانية حول هذا الموضوع “غير مسؤول ولا تدعمه أي أدلة وهو عنصر آخر في الحملة المناهضة لروسيا التي تقوم بها الحكومة البريطانية”.

وأشار المتحدث إلى أنه في نهاية عام 2017 وخلال زيارة وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون لموسكو صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه إذا كانت لندن لديها أي أسئلة تتعلق بالأمن السيبراني فإن روسيا مستعدة لإجراء مشاورات سريعة مع الخبراء ذوي الصلة مضيفا أن “رفض الجانب البريطاني لمثل هذا الحوار والتفسير المعقول الوحيد لذلك هو أنه ليس لديهم ما يقولونه بشأن الأسس الموضوعية وبالتالي فإن مثل هذه التصريحات من وزارة الخارجية البريطانية هي معلومات خاطئة جسيمة للرأي العام البريطاني والعالمي”.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت زعم اليوم إن أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية شنت هجمات إلكترونية ضد مؤسسات سياسية ورياضية وشركات ووسائل إعلام حول العالم.