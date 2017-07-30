السفارة الروسية في واشنطن: العقوبات والضغط لا ينفعان مع روسيا

أعربت السفارة الروسية في واشنطن عن دهشتها من عدم إدراك الولايات المتحدة الأمريكية أن نهج الضغط والعقوبات “غير مجد” مع روسيا.

وقالت السفارة في بيان تعليقاً على تصريحات وزيرالخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بشأن العقوبات ضد روسيا: “إن التصريح الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم بشأن مشروع قانون العقوبات الموافق عليه من قبل الكونغرس لا يمكن أن يثير أي شيء إلا الدهشة إنهم في واشنطن لم يدركوا حتى الآن أن أساليب الضغط والإكراه لا تعمل مع روسيا ناهيك بأن سياسة العقوبات لن تؤدي إلى تحسين العلاقات”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أن التطورات الأخيرة أظهرت أن سياسة واشنطن وقعت في أيدي قوى معادية لروسيا تدفعها إلى اعتماد نهج المواجهة.