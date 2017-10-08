السفارة العراقية بدمشق : استفتاء كردستان خطر إقليمي وغير دستوري

أكدت السفارة العراقية في دمشق أن الاستفتاء الذي اجري في إقليم كردستان شمال العراق مؤخرا غير دستوري ولا يستند إلى أي شرعية قانونية ونظم بقرار انفرادي من طرف واحد دون الرجوع إلى الحكومة العراقية ودون موافقتها.

وأشارت السفارة إلى أن هذا الاستفتاء يقوض الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وخاصة المعركة ضد تنظيم “داعش” ويعد خطرا على الأمن الإقليمي لدول المنطقة, مشيرة في هذا الصدد إلى أن الاستفتاء واجه رفضا قاطعا من قبل الحكومة العراقية والشعب العراقي كما واجه رفضا إقليميا ودوليا واسعا.

وبينت السفارة أن مهمة الحكومة الاتحادية العراقية تكمن في الأساس بالحفاظ على وحدة وسلامة العراق في الداخل وحمايته من أي تهديد أو عدوان خارجي.

ويذكر أن مسؤولو كردستان أصروا على تنظيم الاستفتاء حول الانفصال عن العراق رغم رفض الحكومة ومجلس النواب العراقيين والدول المجاورة للعراق لهذا الاستفتاء.