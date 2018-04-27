السفير آلا:المناضل مانديلا جسد مبادئ يجب الحفاظ عليها بعالم اليوم

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا أن المناضل الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا جسد في مسيرته كل المبادئ التي يتوجب الحفاظ عليها في عالم اليوم ودفع ثمنا باهظا من حريته وحياته للدفاع عن مواقف نبيلة تؤكد التطورات التي يشهدها عالم اليوم أهمية التمسك بها باعتبارها قيما إنسانية مشتركة وفي مقدمتها بناء جسور التواصل الإنساني بدلا من بناء الجدران العازلة واتباع نهج الحوار بدلا من لغة الصواريخ ومفردات الغطرسة الفارغة.

وقال السفير آلا في كلمة خلال جلسة اليوم في مجلس حقوق الإنسان للاحتفال بالذكرى المئة لميلاد المناضل مانديل إن “سورية تضم صوتها إلى بيان فنزويلا الذي كان باسم بلدان حركة عدم الانحياز وترحب بعقد جلسة رفيعة المستوى للاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد القائد والرمز الإنساني العالمي نيلسون مانديلا الذي تجاوز في نضالاته ومواقفه المناهضة للظلم ودفاعه عن حقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة وعن المبادئ حدود بلاده وحدود القارة الأفريقية التي كرس مانديلا حياته لرفع الظلم عنها”.

وأشار إلى أن هذه الجلسة تذكير بمسيرة هذا القائد العظيم الذي قاد بلده لتصبح في مصافي الدول المتقدمة في الدفاع عن مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي والمساندة لحقوق الشعوب في مواجهة الاحتلال الأجنبي والعدوان الخارجي.

وأوضح السفير آلا أن حياة مانديلا دليل على أن انظمة التفوق والعنصرية والهيمنة لا يمكن لها الاستمرار طالما افتقدت الميراث الإنساني المشترك معربا عن تقديره لدعم مانديلا للقضايا العادلة للشعوب ومواقفه الرافضة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والغزو الأمريكي للعراق وللظلم والفقر