السفير الأرميني بدمشق لـ صباغ: سورية بدأت بالتعافي وشعبها سيعيد بناءها

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه اليوم السفير الأرميني بدمشق ارشاك بولاديان أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس الشعب السوري والبرلمان الأرميني لتعميق أواصر الصداقة وتحقيق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

ودعا صباغ خلال اللقاء إلى تكثيف العمل للنهوض بالعلاقات بين البرلمانين، منوها بمواقف أرمينيا الداعمة لسورية في مكافحتها للإرهاب على أراضيها.

من جانبه أشار السفير بولاديان إلى العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الأرميني والسوري، مؤكدا أن سورية بدأت بالتعافي وشعبها الذي صمد طيلة سنوات الحرب الإرهابية سيعيد بناء بلده.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مكتب المجلس.