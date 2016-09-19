السفير الروسي في طهران: الاعتداء على دير الزور ساعد الإرهابيين

صرح السفير الروسي في طهران لوان جاغاريان أن العدوان الأمريكي على أحد مواقع الجيش العربي السوري في دير الزور سواء كان متعمدا أو بالخطأ ساعد التنظيمات الإرهابية المسلحة “بشكل كبير للغاية”.

وقال جاغاريان \ خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز الدراسات الإيرانية الروسية “لقد أحزننا هذا الاعتداء كثيرا وأن روسيا أدانته وتنتظر تفسيرات واضحة وموسعة من قبل الأمريكيين حول حقيقته وأسبابه”.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت أن طيران “التحالف” الأمريكي اعتدى أمس الأول على أحد مواقع الجيش العربى السوري في جبل ثردة بدير الزور ما “أدى إلى وقوع خسائر بالأرواح والعتاد فى صفوف قواتنا ومهد بشكل واضح لهجوم إرهابيي “داعش” على الموقع والسيطرة عليه”.

وأشار السفير الروسي إلى وجود تناقض صريح لدى الإدارة الأمريكية ظهر بشكل واضح في التصريحات التي أدلى بها كل من وزيري الخارجية الامريكي جون كيري والدفاع اشتون كارتر لافتا الى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال لكيري عدة مرات.. “إننا لا ندري من منكم نصدق اذا أردتنا ان نتحاور معكم”.