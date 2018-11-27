السفير الهندي بدمشق: سورية شريك مهم

احتفلت السفارة الهندية بدمشق بالذكرى الـ55 لإطلاق برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي “آيتك”، وذلك في فندق داماروز بدمشق، وتحدث عدد من الطلبة المستفيدين من البرنامج خلال الحفل عن تجربتهم الدراسية في الهند، والخبرات التي تلقوها، والإيجابيات التي ستنعكس على عملهم في المستقبل بمختلف المؤسسات السورية، فيما لفتت مسؤولة تنفيذ برنامج “آيتك” في السفارة الهندية هدى الأمين إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب، وتقييم مدى الفائدة من برامج التدريب التي تقدمها الهند ضمن “آيتك”، والذي يستوعب سنوياً نحو 90 متدرباً سورياً في مختلف المجالات التقنية.

وفي تصريح للصحفيين أكد السفير الهندي بدمشق مان موهان بانوت أهمية البرنامج في التأهيل والتدريب وتعميق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، مشيراً إلى أن سورية كانت شريكاً مهماً للهند في هذا البرنامج، فيما أكد رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد ماهر قباقيبي بدوره أهمية البرنامج في تعميق التبادل الثقافي والأكاديمي المشترك بين المؤسسات التعليمية السورية ونظيرتها الهندية، مشيراً إلى أن رؤساء الجامعات السورية أجروا عدداً من الاجتماعات مع ممثلين لنحو40 مؤسسة تعليمية هندية بهدف توسيع العلاقات وإقامة أبحاث علمية مشتركة، وذلك على هامش مشاركتهم في المؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي عقد مؤخراً في نيودلهي.

حضر الحفل الرفيقان عضوا القيادة المركزية للحزب الدكتور محسن بلال، وعمار سباعي رئيس لجنة الصداقة السورية الهندية المشتركة، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني، وعدد من مديري الإدارات في وزارة الخارجية والمغتربين.

يذكر أن برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي “آيتك” الذي أطلقته الحكومة الهندية في الـ15 من أيلول عام 1964 هو تعاون وشراكة للفائدة المتبادلة بين الهند والدول الشريكة، ويخدم سنوياً أكثر من 40 ألف متدرب من 161 دولة.