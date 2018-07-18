السفير انطونوف: تركيز الجهود الدولية تجاه سورية على وحدة أراضيها

اعتبر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن موسكو ترى المستوى الحالي من التعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب في سورية غير كاف مشيرا إلى إمكانية زيادته.

وخلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم قال أنطونوف: “إن الأمريكيين يحاولون تجنب ذاك التعاون وإن كل ما نقوم به في سورية هو فقط في مجال وقف التصادم لا أكثر ولا أقل ونحن نعتقد أن هذا غير كاف للغاية ونعتبر أن سورية هي ذاك المكان الذي يمكن أن نجد مع الأمريكيين ومع أعضاء آخرين في المجتمع الدولي مساحة كافية للتعاون والتفاعل معا”.

وأشار أنطونوف إلى أن موسكو قدمت لواشنطن خلال القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي “اقتراحات محددة ومهمة بشأن المنطقة الجنوبية من خفض التصعيد في سورية وقد رد الجانب الأمريكي باهتمام”.

وقال الدبلوماسي الروسي: إن “الرئيس بوتين أشار بوضوح إلى أن هناك اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الجنوبية من خفض التوتر ونحن نعمل معا.. نأمل في إيجاد الحلول المناسبة والخروج من هذا الوضع على أساس أن المنطقة الجنوبية هي جزء من أراضي سورية” مشددا على ضرورة أن تنصب الجهود الدولية تجاه سورية على وحدة أراضيها.

من جهة أخرى أكد أنطونوف عدم وجود اتفاقيات سرية خلال لقاء الرئيسين وقالك “كان اللقاء مفيدا للغاية والرئيسان تحدثا بصراحة”.

ولفت إلى أنه سيكون من الصعب على ترامب تنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها مع بوتين قائلا: “ترامب لن يستطيع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بسبب المقاومة الشديدة من قبل المؤسسة السياسية ووسائل الإعلام الأمريكية.. نحن سنحاول مساعدة زملائنا الأمريكيين على الأقل قدر ما نستطيع”.

وبخصوص التقييمات السلبية للقمة وخاصة من قبل بعض المسؤولين الأمريكيين أعرب أنطونوف عن استغرابه لجهة ذلك وقال: “لا أدري من أين جاءت التقييمات السلبية لم يحدث أي شيء غير اعتيادي في القمة.. هناك شعور بأن بعض السياسيين والصحفيين الأمريكيين لم يسمعوا ببساطة ما قاله رئيسهم وكيف دافع عن المصالح الوطنية”.

وأشار السفير الروسي لدى واشنطن إلى أنه “من الضروري إيجاد خطة صغيرة على الأقل في المرحلة الأولى ومشاريع مشتركة تسمح بتحريك جمود جزء كبير من التناقضات والصعوبات القائمة”.