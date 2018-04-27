السفير حداد: سورية تسعى إلى إقامة افضل العلاقات الودية مع دول العالم

بدوره أكد السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد أن سورية تسعى إلى إقامة أفضل العلاقات الودية مع دول العالم كافة تقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وتؤكد على ضرورة قيام نظام عالمي متوازن يرفض الهيمنة والعدوان ويصون قيم الحق والعدالة والمساواة واحترام إرادة الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها.

وأوضح حداد أن ما يشهده العالم اليوم من حروب وصراعات وتجاذبات سياسية واقتصادية حادة تهدد الأمن والسلم الدوليين هو نتيجة إمعان بعض الدول في انتهاج سياسات رعناء مستخدمة منظمات الأمم المتحدة وهيئاتها منصة للعدوان وفرض الأجندات لتستأثر بالقرار الدولي خدمة لمصالحها.

وأشار السفير حداد إلى أن وقوف ودعم الدول الصديقة لسورية رسم عناوين تؤسس لنظام جديد على المستوى العالمي لا مكان فيه للأحادية القطبية وما تفرزه من مخاطر على الأمن والسلم الدوليين.