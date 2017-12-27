السفير حداد: ماعانته سورية من الإرهاب هو خطر يهدد العالم

أكد سفير سورية في روسيا الدكتور رياض حداد على دور المغتربين السوريين في نقل حقيقة ما يتعرض له في بلدهم من حرب إرهابية مدعومة من دول إقليمية وغربية الخارج والمساهمة في عملية إعادة إعمار بلادهم.

وأشار السفير حداد خلال لقائه عددا من أبناء الجالية السورية ورجال الأعمال في روسيا إلى الآمال الكبيرة المعلقة على أبناء سورية في المغترب الروسي انطلاقا من أنهم سفراء حقيقيون لبلادهم وكل فرد منهم قادر على أن ينشط ويعمل بفاعلية في بلاد الاغتراب.

ودعا السفير حداد خلال اللقاء الذي عقد بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية المغتربين إلى حمل رسالة وطنهم بجرأة ومسؤولية في فضح الإرهاب وداعميه وإظهار قيم الشعب السوري الأصيل وأعراقه وتقاليده وأسس حضارته الحقة التي وزعت للكون أول أبجدية عرفتها البشرية.

وقال السفير حداد إن “لقاءنا في مثل هذه المناسبة يحملنا مزيدا من الإحساس بالواجب تجاه الآخرين ويوجب علينا العمل معا على تقديم صورة تليق بمحبي رسول المحبة والسلام”.

وأوضح السفير حداد أن ما عانته سورية من الإرهاب الممنهج هو خطر يتهدد جميع دول العالم وأن السوريين حاربوه ودفعوا التضحيات الجسام لهزيمته نيابة عن العالم أجمع منوها بدعم الدول الصديقة والحليفة لسورية في حربها على الإرهاب.

وأكد السفير حداد أن الشعب السوري سيبقى يذكر بكثير من المحبة والامتنان مواقف الدول الصديقة المخلصة تجاه سورية خلال سنوات الحرب المريرة داعيا إلى تجذير العلاقات الثنائية مع روسيا أكثر لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين.