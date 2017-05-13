السفير حداد يبحث مع بوغدانوف الوضع في سورية

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد الوضع في سورية والمنطقة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: إنه جرى خلال اللقاء تركيز الاهتمام الأساسي على نتائج اجتماع استانا الرابع ولا سيما توقيع المذكرة الروسية الخاصة بإنشاء مناطق تخفيف التوتر إلى جانب بحث عدد من المسائل المرتبطة بالجولة القادمة من الحوار السوري السوري المقرر عقدها في جنيف خلال الفترة من الـ16 إلى الـ 19من أيار الجاري برعاية الامم المتحدة.

وكانت الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية وهي روسيا وإيران وتركيا وقعت في ختام اجتماع أستانا 4 في الرابع من أيار الجاري المذكرة الروسية الخاصة بإنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية.