السفير حداد يبحث مع بوغدانوف في موسكو التحضير لمحادثات أستانة

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير سورية لدى موسكو الدكتور رياض حداد سبل تسوية الأزمة في سورية مع التركيز على التحضير لمحادثات أستانة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم “إن الجانبين تبادلا الآراء حول الوضع في سورية مع التركيز على مجموعة المواضيع المتعلقة بتسوية سياسية للأزمة في هذا البلد”.

وأضاف البيان “إن اهتماما خاصا أولي لإعداد محادثات أستانة حول سورية المقررة كما تم بحث مسألة تيسير المحادثات السورية السورية الشاملة في جنيف بموجب القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اكدت في وقت سابق أنه تحدد الـ 23 من كانون الثاني الحالي موعدا لبدء المحادثات حول تسوية الأزمة فى سورية بالعاصمة الكازاخستانية معربة عن أملها بأن يصبح اللقاء في أستانة معلما جديدا على الطريق إلى السلام بالإضافة إلى إعطاء دفعة للعمل البناء من قبل كل الأطراف لاستئناف العملية السياسية بجنيف.