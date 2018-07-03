السفير حداد يتسلم تمثالين لعالم الآثار خالد الأسعد وللضابط الروسي بروخورينكو

تسلم سفير سورية في موسكو الدكتور رياض حداد تمثالين نصفيين أحدهما لخبير وعالم الآثار السوري خالد الأسعد المشرف على متحف تدمر والثاني للضابط الروسي الكسندر بروخورينكو اللذين قاوما جرائم تنظيم داعش الإرهابي واستشهدا دفاعا عن مدينة تدمر.

ووصف السفير حداد التمثالين وهما من أعمال النحات الروسي أليكسي تشيبانينكو بأنهما رمز للصداقة السورية الروسية وتعبير للدعم الذي يقدمه الشعب الروسي للشعب السوري، مشيرا إلى أن المآثر البطولية للضابط بروخورينكو يجب أن تعمم لتكون مثالا يقتدى به للشعبين السوري والروسي.

وأعرب السفير حداد عن ثقته في أن هذين البطلين من أبطال الدولتين سيكونان في الوقت المناسب وسامين ثمينين لمتحف تدمر التاريخي، لافتا إلى أن الأسعد ظل محافظا على متحف تدمر والإرث الثقافي التاريخي فيه حتى آخر لحظة في حياته واستشهد دون أن يقدم أي معلومة للتنظيمات الإرهابية عن الكنوز الأثرية هناك.

ومنح السفير حداد الفنان تشيبانينكو شهادة تقدير على اهتمامه بما يجري في سورية وعلى جهوده في تخليد المآثر البطولية التي يسطرها أبناء سورية وروسيا في محاربة الإرهاب في سورية لتكون رمزا للصداقة السورية الروسية وعلما شامخا للانتصار على الإرهاب ورعاته معربا عن شكره للفنان الروسي على مبادرته القيمة.

بدوره أكد تشيبانينكو أنه عمل على هذين التمثالين بدقة بالغة ومن صميم قلبه حيث أنه تأثر كثيرا باستشهاد الأسعد وبالعمل البطولي للضابط بروخورينكو.

وقال تشيبانينكو: إن الحفاظ على التراث الذي أبدعته البشرية هو بالنسبة لي كفنان واجب ومهمة شخصية وأخلاقية وأتمنى أن يكون هذان العملان بعد أن تنتهي الحرب دلالة على عمق الصداقة بين الشعبين الروسي والسوري تذكر الأجيال القادمة بأي ثمن تمت حماية القيم الثقافية والتاريخية والحفاظ عليها في تدمر.