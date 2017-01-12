السفير عبد الكريم والوزير جريصاتي يبحثان العلاقات بين سورية ولبنان

بحث سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم مع وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد السفير عبد الكريم عقب اللقاء على ضرورة أن تكون النتائج لمصلحة القانون فيهما للوصول إلى النتائج المرجوة التي تصب في مصلحة تطوير العلاقة الأخوية.

ولفت عبد الكريم إلى أنه تم التركيز على ضرورة الخروج من الروتين في كل القضايا التي تعنى بالتقاضي وتبادل المعلومات.